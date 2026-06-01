Karaburun açıklarında sürüklenen lastik bottaki 31 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabaha karşı saat 04.55 sıralarında meydana geldi. Karaburun açıklarında seyir halindeyken motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. Kısa sürede bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) sevk edildi. Ekiplerce sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk toplam 31 düzensiz göçmen bota alınarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı; sağlık kontrolleri ve ifade işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

