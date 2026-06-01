Haberler

Karaburun açıklarında sürüklenen lastik bottaki 31 göçmen kurtarıldı

Karaburun açıklarında sürüklenen lastik bottaki 31 göçmen kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabaha karşı saat 04.55 sıralarında meydana geldi. Karaburun açıklarında seyir halindeyken motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. Kısa sürede bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) sevk edildi. Ekiplerce sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk toplam 31 düzensiz göçmen bota alınarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı; sağlık kontrolleri ve ifade işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı

8 bin kişi aynı yerde toplanıp takas yaptı
Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer

Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?

Sahibi bilinmiyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Bir ay önce cezaevinden çıkan 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü

14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü: Sebebi ifadesinde ortaya çıktı
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Akaryakıta 3 indirim birden

Uzun süredir böylesi görülmemişti! 3 indirim birden geliyor
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı