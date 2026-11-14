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Karabük Yenice'de cami lojmanındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Karabük Yenice'de cami lojmanındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlıköy köyünde köy camisinin lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler tüm binayı sararken lojman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlıköy köyünde cami lojmanından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Köy camisinin lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında lojman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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