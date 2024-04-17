Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında ev beton yığınına döndü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde dün çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan müstakil evden geriye beton yığınları kaldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatleri üzerine İlçeye bağlı Hanköy'de Ramazan Yazıcı'ya ait müstakil evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonrası söndürülmüştü.

Çıkan yangın sonrası baba ocağının adeta beton yığınına döndüğünü ve evin yıkılacağını söyleyen Hasan Yazıcı, "Yazları ve bayramda gelip kalıyorduk. İtfaiyeden öğrediiğimiz bilgiye göre elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangın sonucu evde 3 tane tüp patlamış. Yazları kaldığımız evimizdi ve şimdi hiç bir şey kalmamış. Özel idaresi ekipleri geldi ve inceleme yaptılar ev tamamen yıkılacak artık, gücümüz yeterse yenisini yapmaya çalışacağız" dedi. - KARABÜK