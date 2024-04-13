Karabük'ün Eflani ilçesinde ağaç kesimi sırasında bir kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri'nde Orhan Ünal testereyle kestiği kavak ağacın altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ünal'ın cenazesi Eflani Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK