Karabük'teki yangın devam ediyor
Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle alevler ilerlemeye devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden TOMA ve su tankerleri bölgeye sevk edildi.
Karabük'teki yangın devam ediyor
Karabük yangınına çevre illerden TOMA ve su tankeri takviyesi
KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde, söndürme çalışmalarında 50 saati geride bırakan orman yangını kontrol altına alınamadı.
Rüzgarın da etkisi zaman zaman parlayan alevlerin ilerlemesini engellemek bölgede can siparene mücadele sürüyor.
Yangının kontrol altına alınması adına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği Karabük'e çevre illerdeki TOMA ve su tankerleri bölgeye sevk edildi.
İtafaiye, aranzoz, su tankeri, Greyder ve dozerlerin oluşan 75 aracın müdahale ettiği yangın rüzgarın etkisi ile zaman zaman zor anlar yaşatıyor.