Karabük'teki yangın devam ediyor

Karabük'teki yangın devam ediyor

Karabük yangınına çevre illerden TOMA ve su tankeri takviyesi

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde, söndürme çalışmalarında 50 saati geride bırakan orman yangını kontrol altına alınamadı.

Rüzgarın da etkisi zaman zaman parlayan alevlerin ilerlemesini engellemek bölgede can siparene mücadele sürüyor.

Yangının kontrol altına alınması adına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği Karabük'e çevre illerdeki TOMA ve su tankerleri bölgeye sevk edildi.

İtafaiye, aranzoz, su tankeri, Greyder ve dozerlerin oluşan 75 aracın müdahale ettiği yangın rüzgarın etkisi ile zaman zaman zor anlar yaşatıyor.