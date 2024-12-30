Karabük'te Yılbaşı Öncesi Alkol Denetimlerine Başlandı

Karabük'te yıl başı öncesi polis ekipleri alkol aatışı yapılan tekel bayi ve işyerlerine operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde il genelinde vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokacak kaçak alkol satışı başta olmak üzere kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; alkol satışı yapılan tekel bayiler başta olmak üzere iş yerlerine yönelik denetim ve operasyonlar yapıldı. Denetim ve operasyonlarda, bin 196 adet Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığınca gerekli izinlere haiz olmayan cinsel içerikli ürün, 11 bin 940 adet TAPDK belgesi ve satış izinleri bulunmayan puro, 10 adet elektronik sigara, 18 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Denetimlerde kaçak alkole rastlanılmadığı belirtildi. - KARABÜK