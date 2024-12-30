Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış
Bugüne kadar kaza yapmamasına şaşmalı
İstanbul'da metruk binada yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı
İstanbul'da korkutan yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı

Karabük'te Yılbaşı Öncesi Alkol Denetimlerine Başlandı

Karabük'te Yılbaşı Öncesi Alkol Denetimlerine Başlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yılbaşı öncesi polis ekipleri, kaçak alkol satışı yapan tekel bayi ve iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, ruhsatsız ürünler ve kaçak sigara ele geçirildi.

Karabük'te yıl başı öncesi polis ekipleri alkol aatışı yapılan tekel bayi ve işyerlerine operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde il genelinde vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokacak kaçak alkol satışı başta olmak üzere kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; alkol satışı yapılan tekel bayiler başta olmak üzere iş yerlerine yönelik denetim ve operasyonlar yapıldı. Denetim ve operasyonlarda, bin 196 adet Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığınca gerekli izinlere haiz olmayan cinsel içerikli ürün, 11 bin 940 adet TAPDK belgesi ve satış izinleri bulunmayan puro, 10 adet elektronik sigara, 18 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Denetimlerde kaçak alkole rastlanılmadığı belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti
img

"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
img

Özel Tüketim Vergisi kaldırılacak mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte? 2024 MasterChef birincisi ne zaman belli olacak? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nurettin Açıkalın kimdir? Nurettin Açıkalın kaç yaşında, nereli? Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA! Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Terminatör Kara Kader filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Terminatör Kara Kader filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 30-31 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.