Haberler

Karabük merkezli 14 ilde yapay zeka destekli dolandırıcılık çetesi çökertildi

Karabük merkezli 14 ilde yapay zeka destekli dolandırıcılık çetesi çökertildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen 'Sarmal' operasyonunda, yapay zeka destekli sahte içeriklerle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde yapay zeka kullanarak sahte belgeler oluşturduğu ve 90 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen "Sarmal" operasyonunda, yapay zeka destekli sahte içeriklerle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 23 şüpheli yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerce, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden başta endüstriyel makineler olmak üzere çeşitli ürünleri piyasa değerinin altında göstererek vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Şüphelilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka kullanarak sahte fatura, irsaliye, iş yeri ve ürün teslimat fotoğrafları oluşturduğu, bu yöntemle 90 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında "Sarmal" adı verilen planlı operasyon düzenlendi. Karabük merkezli Diyarbakır, Eskişehir, Batman, İstanbul, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kütahya, Edirne, Mersin ve Aydın'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri ile örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon ve dijital materyale el konuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti
Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Cenaze namazı sırasında "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir

Camiayı ikiye bölen Kocaman hakkında yeni gelişme

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!