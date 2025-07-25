Karabük'te Yangınlar Nedeniyle 14 Köy Tahliye Edildi

Karabük'te Yangınlar Nedeniyle 14 Köy Tahliye Edildi
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerindeki yangınlar sonucu 14 köyün tahliye edildiğini ve 613 hane boşaltıldığını açıkladı. Yangınlara müdahalede zorluklar yaşanıyor, ancak ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde etkili olan yangınlar nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini, 613 hanenin boşaltıldığını ve bu hanelerde yaşayan bin 6 vatandaşın güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı değerlendirmede, Ovacık ilçesindeki Kışla Köyü ile Safranbolu ilçesindeki Çavuşlar Mahallesi'nde neredeyse eş zamanlı başlayan yangınların, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayıldığını ve hem Ovacık hem de merkez ilçeye bağlı bazı köyleri tehdit ettiğini söyledi. Yangına müdahalenin sarp, kayalık ve vadilerle kaplı arazide güçlükle sürdürüldüğünü belirten Yavuz, "İki yangının neredeyse aynı saatlerde başlamış olması insan gücümüzü ve ekipmanımızı iki bölgeye birden dağıtmamıza neden oldu. Ancak tüm ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyor" dedi.

Vali Yavuz, tahliye edilen köylerden yalnızca Kamış Köyü'nde bazı evler, ahırlar ve samanlıkların yangından zarar gördüğünü, bu köyde 20 bağımsız bölümün etkilendiğini belirtti. Diğer köylerin tamamen önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildiğini vurguladı. Tahliye edilen vatandaşların bir bölümünün Ovacık ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampında, bir kısmının ise Karabük merkezdeki yurtlarda ve yakınlarının evlerinde misafir edildiğini kaydeden Yavuz, "Yangını tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra vatandaşlarımızı güvenli şekilde evlerine yerleştireceğiz" diye konuştu.

"Evleri zarar gören vatandaşlarımıza konteyner sevkiyatı başladı"

Yangınlara toplam 363 araç ve bin 386 personelin müdahale ettiğini aktaran Vali Yavuz, dumandan etkilenen 5 personelin tedavi edilerek görevlerine döndüğünü, ayrıca Kışla Köyü'ndeki yangınla ilgili bir kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Yavuz, "Evleri zarar gören vatandaşlarımıza konteyner sevkiyatı başladı. Acil destek ödenekleri hesaplara yatırıldı. Devletimiz vatandaşını asla yalnız bırakmayacak, kimse mağdur edilmeyecek" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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