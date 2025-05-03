Karabük'te Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen yangında, 2 katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında aile bireyleri, canlarını son anda kurtarmayı başardı.

Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Beydili köyü Yayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun ve Sadık Deligöz kardeşlere ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile bireyleri, kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi saran alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Ancak yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM BİLGİN - 3.Sayfa
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