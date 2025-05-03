Karabük'te Yangın: 2 Katlı Ev Kül Oldu

Karabük'te Yangın: 2 Katlı Ev Kül Oldu
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu, Dursun ve Sadık Deligöz kardeşlere ait 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Beydili köyü Yayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun ve Sadık Deligöz kardeşlere ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile bireyleri, kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi saran alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Ancak yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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