Karabük'te yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Karabük'te yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Yeşil Mahalle Fırın Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında yaşayan Sezgin Bulut'u (53) hareketsiz halde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Sezgin Bulut'un cenazesi yapılan çalışmaların ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı