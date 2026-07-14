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Yağışlı yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yenice ilçesi Merkez Mahallesi Cengiz Topel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ahu S. idaresindeki 67 AS 294 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Tutkun D. yönetimindeki 74 BF 878 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 74 BF 878 plakalı otomobilin sürücüsü Tutkun D., eşi Havva D. ve 2 yaşındaki çocukları Göktuğ D. ile diğer otomobilin sürücüsü Ahu S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 yaşındaki Göktuğ D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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