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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşbinevler Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda kubar esrar ve metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Ayrıca, 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan operasyonda da bir şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.