Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Tohumu ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Tohumu ve Metamfetamin Ele Geçirildi
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Karabük'te jandarma, bir şahsın ikametgahında yaptığı operasyonda 2,86 gram metamfetamin ve 140 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, savcılık koordinesinde kent merkezinde bir şahsın ikametgahında ve üzerinde yapılan adli aramada, 2,86 gram metamfetamin maddesi ve 140 gram kenevir tohumu ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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