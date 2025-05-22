Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından 6,96 gram marihuana ve 98 adet sentetik ecza ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, durumlarından şüphelenilen F.B. ve B.B. isimli şahıslar takibe alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda iki parça halinde 6,96 gram marihuana maddesi ve 98 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında TCK 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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