Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 151 sentetik hap ele geçirildi
Karabük merkez ve Safranbolu'da jandarma tarafından düzenlenen 4 ayrı operasyonda sentetik ecza hap, esrar, amfetamin ve kenevir bitkisi ele geçirildi. 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik ecza hap, esrar ve amfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 4 ayrı faaliyette, 7 şahsın üzerinde, eşyalarında ve ikametinde adli arama yapıldı.
Yapılan aramalarda; 151 adet sentetik ecza hap, farklı ebatlarda 18 parça amfetamin emdirilmiş peçete, 1 adet içime hazır amfetamin emdirilmiş sigara, 2 gram kubar esrar, fişek halinde 2 adet olmak üzere toplam 4 gram kubar esrar ile 30-35 santimetre uzunluğunda 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK