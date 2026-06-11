Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 151 sentetik hap ele geçirildi

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 151 sentetik hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük merkez ve Safranbolu'da jandarma tarafından düzenlenen 4 ayrı operasyonda sentetik ecza hap, esrar, amfetamin ve kenevir bitkisi ele geçirildi. 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik ecza hap, esrar ve amfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 4 ayrı faaliyette, 7 şahsın üzerinde, eşyalarında ve ikametinde adli arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 151 adet sentetik ecza hap, farklı ebatlarda 18 parça amfetamin emdirilmiş peçete, 1 adet içime hazır amfetamin emdirilmiş sigara, 2 gram kubar esrar, fişek halinde 2 adet olmak üzere toplam 4 gram kubar esrar ile 30-35 santimetre uzunluğunda 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem
Otokoç'a silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırı anını kayda almışlar

Otokoç'a saldırıda yeni gelişme
İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı

Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
İsmail Yüksek'ten imza isyanı: Ben anlamıyorum

Sıcaklar İsmail'i fena çıldırtmış: Ben anlamıyorum
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı

Türkiye'ye dönüyorlar! İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
Bingöl'de kayıp 13 yaşındaki Metin Çağlayan’dan acı haber: Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu

Arkadaşları korkudan saatlerce sustu