Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karabük Merkez ve Eskipazar ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

İcra edilen faaliyetlerde 7 şüphelinin üzerinde, ikametinde ve araçlarında yapılan adli aramalarda 350 adet sentetik ecza, 10 parça farklı ebatlarda amfetamin maddesi emdirilmiş peçete, 4 parça halinde toplam 134,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı