Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi gözaltına alarak uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karabük Merkez ve Eskipazar ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

İcra edilen faaliyetlerde 7 şüphelinin üzerinde, ikametinde ve araçlarında yapılan adli aramalarda 350 adet sentetik ecza, 10 parça farklı ebatlarda amfetamin maddesi emdirilmiş peçete, 4 parça halinde toplam 134,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek