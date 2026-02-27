Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Karabük İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi gözaltına alarak uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karabük Merkez ve Eskipazar ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.
İcra edilen faaliyetlerde 7 şüphelinin üzerinde, ikametinde ve araçlarında yapılan adli aramalarda 350 adet sentetik ecza, 10 parça farklı ebatlarda amfetamin maddesi emdirilmiş peçete, 4 parça halinde toplam 134,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - KARABÜK