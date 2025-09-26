Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, hint keneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde durumundan şüphelenilen E.T., A.M., O.C. ve Ş.M.D. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 13,94 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 kök hint keneviri ve 22 bin 330 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.T. ve A.M. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan, O.C. ve Ş.M.D. hakkında ise "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "SKM" suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.C. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK