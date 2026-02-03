Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi.
Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda 4 bin 504 gram sıvı amfetamin, 17 parça halinde toplam 944 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 156 gram sıvı aseton, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 6 tüp ile 1 enjektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK