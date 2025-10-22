Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2,25 gram metamfetamin, 1,33 gram kannabinoid ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice'de icra edilen faaliyet kapsamında 3 şahsın üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan adli aramada, 2,25 gram metamfetamin maddesi, 1,33 gram kannabinoid maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa