Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice'de icra edilen faaliyet kapsamında 3 şahsın üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan adli aramada, 2,25 gram metamfetamin maddesi, 1,33 gram kannabinoid maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK