Karabük'te 4 Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi
Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 6 şüphelinin üzeri ve ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda 66 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 27 gram sentetik kannabinoid ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı