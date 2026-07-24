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Karabük'te 4 Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda sentetik ecza hap, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 6 şüphelinin üzeri ve ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda 66 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 27 gram sentetik kannabinoid ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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