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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir araçta yapılan aramada 40,80 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.