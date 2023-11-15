Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir araçta yapılan aramada 40,80 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu, uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi çalışması kapsamında ilçede bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 40,80 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç ve E.T'nin emniyette işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa