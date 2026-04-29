Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 24-28 Nisan 2026 tarihleri arasında Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 10 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında adli arama yapıldı. Operasyonlarda 8 parça metamfetamin, 1 gram metamfetamin, 55,36 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 parça amfetamin emdirilmiş peçete, 2 sentetik ecza, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paraya da el konulurken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
