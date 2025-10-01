Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 14,05 gram metamfetamin ve 19 bin lira ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramalarda 14,05 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira ele geçirildi. Ayrıca 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
