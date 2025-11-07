Haberler

Karabük'te Akaryakıt Tankeri ile Motosikletler Çarpıştı: 2 Yaralı

Karabük-Safranbolu karayolu üzerinde bir akaryakıt tankerinin, önünde aniden duran bir otomobile çarpmamak için manevra yaparken iki motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay anı araç kamerasına yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüleri, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Ş. idaresindeki 34 HTU 735 plakalı akaryakıt tankeri, Sanayi Kavşağı'ndan Balıklar Kayası Kavşağı istikametine seyir halindeyken en sağ şeritte ilerleyen 78 ABY 708 plakalı otomobilin üst geçidi geçtikten sonra aniden durması üzerine çarpışmamak için sola manevra yaptı. Bu sırada aynı yönde orta şeritten ilerleyen motosiklet sürücüleri A.T.U. yönetimindeki 34 KUL 251 plakalı motosiklet ve S.Ç. yönetimindeki 78 ACC 901 plakalı motosiklet, tankerin sol ön kısmına peş peşe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler A.T.U. ve S.Ç., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücülerinin çarpma anı ve yola savrulmaları yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

