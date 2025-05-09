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Karabük'te Üniversiteli Kızların Sokak Ortasında Saç Saça Kavgası

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, erkek arkadaşına yan bakma iddiasıyla tartışan iki üniversite öğrencisi genç kız sokak ortasında kavga etti. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi ve kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üniversiteli kızların sokak ortasında saç saça kavgası kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "erkek arkadaşıma yan baktın" iddiasıyla tartışan 2 üniversite öğrencisi genç kız sokak ortasında saç saça kavga etti.

Son günlerde ortaokul kız öğrencilerin kavgalarına Karabük'te de üniversiteli kız öğrenciler katıldı.

Olay, Bostanbükü köyünde bulunan Katip Çelebi Kız Öğrenci Yurdu önündeki Karabük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki üniversite öğrencisi genç kız arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre "Erkek arkadaşıma yan gözle baktın" diye başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden genç kızları, çevredeki vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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