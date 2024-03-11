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Karabük'te trafik kazasında yaralanan İlyas Kazancı hayatını kaybetti

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan İlyas Kazancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan İlyas Kazancı tedavi gördüğü hastanede 26 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

14 Şubat 2024 tarihinde Karabük-Yenice kara yolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen kazada, Murat Kazancı (43) idaresindeki 34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu Azize (60) ve Dursun Kırış (50) hayatını kaybetmişti.

Kazada, ağır yaralanan İlyas Kazancı (36) tedavi gördüğü Özel Medikar Hastanesi'nde 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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