Karabük'te Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir genç hayatını kaybetti.

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Safranbolu istikametine seyir halinde olan Fatih O. (30) idaresindeki 34 FTH 069 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Güneri'ye (21) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savrulan Güneri olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Fatih O. ise sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazada ölen gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından Safranbolu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK