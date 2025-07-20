Karabük'te Trafik Kazası: 7 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağında meydana meydana geldi.

M.Y.Ç. idaresindeki 41 KD 413 plakalı otomobil Kastamonu istikametine seyir halindeyken kavşaktan çıkış yapmakta olan Ş.K. idaresindeki 78 BJ 197 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 78 BJ 197 plakalı otomobil ters döndü. Kazada sürücülerle birlikte A.B.Ç., P.E.Ç.(2), B.K., C.G. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye, AFAD ile UMKE ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ekipler kurtarılarak ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ş.K. ve R.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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