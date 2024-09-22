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Karabük'te Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'teki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 67 ZB 501 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında O.A. yönetimindeki 78 DE 993 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.T'nin kullandığı otomobildeki K.A.T. ve M.L.T. ile diğer araçtaki S.A. ve M.M.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te Trafik Kazası: 7 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - 3.Sayfa

Safranbolu Otomobil Karabük trafik Çocuk Kaza

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