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Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Karabük'te iki ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı. İlk kazada bir hafif ticari araç menfeze çarparken, ikinci kazada ise otomobil ile toplu taşıma aracı çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karabük'te 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma mevkiinde meydana gelen kazada Mustafa Demir idaresindeki 37 SE 422 plakalı hafif ticari araç Kastamonu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak menfeze çarptı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Şefika ve Muzaffer Demir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Bayır Mahallesi Menderes Caddesinde otomobil ile toplu taşıma aracının çarpıştığı kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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