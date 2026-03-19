Karabük'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Deligeç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Erdem B. idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı istikametten gelen Enes A. (30) idaresindeki 67 AEB 367 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışan otomobillerden biri duvara çarparak durabilirken ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Asel Lina A. (1), Yağmur Aydın (26), İnci B. (1) ve Ayhan B. (39) yaralandı. Ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yağmur Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, tedavi altına alınan yaralılardan Enes A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

