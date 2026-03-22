Kemikli rampalarındaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarında yer alan Kemikli rampalarında S.Y. yönetimindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil, Çerkes istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra el freni çekilmeyen aracı durdurmaya çalışan Ünal Özdemir idaresindeki 06 ZZE 60 plakalı otomobile çarptı. Kazada Ünal Özdemir ile yolcular T.Ö., E.K. ve F.K.yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hareket eden aracını durdurmak isteyen sürücünün verdiği mücadele ile araçların çarpıştığı anlar yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
