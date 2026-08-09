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Safranbolu'da İki Kaza: 4 Yaralı

Safranbolu'da İki Kaza: 4 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İlk kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu, ikincisi ise Bostanbükü Mahallesi'nde bir ATV'nin devrilmesiyle meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü mevkisinde meydana geldi. Kazım K. idaresindeki 26 UE 676 plakalı otomobil ile Kadri Ç. yönetimindeki 78 ACM 106 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer kaza ise Bostanbükü Karşıyaka Mahallesi Tuğla Harman Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV, şarampole devrildi. Kazada Yasemin, Esila ve Mert E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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