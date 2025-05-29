Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen ortak çalışmalar dahilinde, il merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 64 adet sikke, 7 adet çeşitli ebatlarda fosil taş, lahit mezarından çıkarıldığı düşünülen küpe, bilezik, tarak, yüzük ve kolye gibi 49 adet tarihi obje ile 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili R.U., C.B. ve M.K. isimli 3 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - KARABÜK