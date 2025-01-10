Karabük'te Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Karabük'te jandarma tarafından yapılan bir operasyonda, 33 adet sentetik ecza hapı bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Karabük'te bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 33 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 33 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa