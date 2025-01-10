Karabük'te Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Karabük'te bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 33 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde 1 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 33 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK