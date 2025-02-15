Karabük'te Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Alparslan Ç. (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Yenice-Zonguldak karayolu Kayadibi köyü yakınlarında meydana geldi. Alparslan Ç. (51) idaresindeki 67 AAC 425 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Alparslan Ç.'nin cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK