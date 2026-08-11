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Eflani'de samanlık yangını: Orman ve eve sıçramaması için müdahale sürüyor

Eflani'de samanlık yangını: Orman ve eve sıçramaması için müdahale sürüyor
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Karabük’ün Eflani ilçesinde odun ve araç lastiklerinin bulunduğu samanlıkta çıkan yangının ormanlık alan ile eve sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde odun ve araç lastiklerinin bulunduğu samanlıkta çıkan yangının ormanlık alan ile eve sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Çengeller köyü Beyazıtoğlu Mahallesi'nde Mevlüt Tokgöz'e ait samanlıkta çıktı. İçerisinde kuru odunların ve araç lastiklerinin bulunması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler tüm samanlığı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekipler yangının ormanlık alan ile eve sıçramaması için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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