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Karabük'te sahte 11 bin 700 dolar ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı

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Karabük'te sahte 11 bin 700 dolar ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı
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Karabük'te bir eve düzenlenen operasyonda sahte 11 bin 700 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük F Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Karabük'te bir eve düzenlenen operasyonda sahte 11 bin 700 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde parada sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde Karabük merkezde piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada sahte 11 bin 700 Amerikan Doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük F Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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