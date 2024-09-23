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Karabük'te Ruhsatsız Tabancayla Kendini Vuran Genç Adam Hayatını Kaybetti

Karabük'te Ruhsatsız Tabancayla Kendini Vuran Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Karabük'te ailevi sorunlar nedeniyle kendisine zarar veren 29 yaşındaki İbrahim Şengül, ruhsatsız tabanca ile karın bölgesinden vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Karabük'te ruhsatsız tabanca ile karın bölgesinden kendini vuran bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. Ailevi sorunları nedeniyle eşi kendisini terk eden İbrahim Şengül (29), ruhsatsız tabanca ile karın bölgesine bir el ateş etti. Silah sesini duyan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan Şengül, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Durumu ağır olan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olay sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri olayda kullanılan tabancanın kuru sıkıdan çevrilme olduğunu tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İbrahim Şengül Güvenlik İnceleme Jandarma 3-sayfa Şiddet Yaşam Hukuk Olay

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