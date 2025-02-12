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Karabük'te Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı

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Eflani ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Olayda sürücü ve dört yolcu yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kutluören köyü Yerlikıran mevkisinde meydana geldi. M.Ü. idaresindeki 28 AAJ 461 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki Y.Ü, H.Ü, S.Y, ve İ.Y. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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