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Araç yangını ormanlık alana sıçradı, ekipler alevleri büyümeden söndürdü

Araç yangını ormanlık alana sıçradı, ekipler alevleri büyümeden söndürdü
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Şamlar köyü Nohu Dağı mevkisinde meydana geldi. Orman işçilerinden birine ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle hem ormanda hem araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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