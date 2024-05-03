Karabük'te Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Yenice Karayolu, Bolkuş köyü mevkiinde meydana geldi. Ali Dağlı (70) idaresindeki 01 AAT 716 plakalı otomobil ile Karabük istikametine seyir halindeyken, yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağında bulunan taş duvara çarparak takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Dağlı ve yanında bulunan eşi Fatma Dağlı (66) ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK