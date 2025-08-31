Karabük'te Otomobil Kazası: 5 Yaralı, 1'i Ağır

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralanırken araçlardan biri takla atarak bahçeye uçtu.

Kaza Karabük- Eskipazar kara yolu Ovacık yol ayrımında meydana geldi. E.G. idaresindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, S.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 BSA 827 plakalı otomobil takla atarak bahçeye uçtu. Kazada sürücülerle birlikte E.G., A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2 yaşındaki A.A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve 06 BSA 827 plakalı otomobil sürücüsünün polis memuru olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK