Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Karabük'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen çarpışmalı kazada 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Menderes Caddesinde meydana geldi. C.Y. idaresindeki 34 FUF 525 plakalı otomobil, 14 BU 944 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada F.M.Ç. ile C.Y. ile aynı araçta bulunan S.Y. ve Ç.D.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

