Safranbolu'da Şehit Ailelerinin Kaldığı Otelde Doğal Gaz Kaçağı

Safranbolu'da şehit yakınlarının konakladığı bir otelde doğal gaz kaçağı meydana geldi. Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayeti yaşayan çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, otel boşaltıldı ve inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğal gaz kaçağından etkilenen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Barış Mahallesi Dirlik Sokaktaki bir otelde meydana geldi. Şehit ailelerinin konakladığı otelde kalan bazı kişilerin mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Şikayeti olan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla bazıları da otobüslerle hastaneye kaldırıldı.

Otel tamamen boşaltılarak güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin kazan dairesinde doğal gaz kaçağı tespit ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
