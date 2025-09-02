Karabük'te Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor
Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürülen bölgelerde soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Karabük'te 3 gündür devam eden orman yangınlarına müdahale devam ederken söndürülen noktalarda da soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde 3 gün önce başlayan yangın etkili olmaya devam ediyor. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor.
Öte yandan söndürülen alanlarda ekiplerin soğutma çalışmaları da aralıksız sürüyor. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa