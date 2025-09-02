Haberler

Karabük'te Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor
Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürülen bölgelerde soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karabük'te 3 gündür devam eden orman yangınlarına müdahale devam ederken söndürülen noktalarda da soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde 3 gün önce başlayan yangın etkili olmaya devam ediyor. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor.

Öte yandan söndürülen alanlarda ekiplerin soğutma çalışmaları da aralıksız sürüyor. - KARABÜK

