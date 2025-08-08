Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler

Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve önceki gün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangını bazı vatandaşlar kamp sandalyelerinde oturup çay içerek izledi.

Karabük merkeze bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışmaları aralıksız devam ediyor.

YANGINI ÇAY İÇEREK İZLEDİLER

Alevler rüzgarın etkisiyle Karabük-Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy'e kadar geldi. Tedbir amaçlı köyün boşaltıldığı bölgede alevler geceyi aydınlatırken bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak çay içip yangını izlemesi dikkat çekti. Yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları ve çalışmaları engellememeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
