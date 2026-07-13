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Karabük'te çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Karabük'te çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını, havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Eğriova Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan Sipahiler köyü 65 No'lu bölmede, yaklaşık 0,3 hektarlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 2 su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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