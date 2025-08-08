Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Karabük'te yaklaşık 20 saat önce başlayan orman yangını, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan müdahalelerle kısmi olarak kontrol altına alındı. Yangına karşı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Arıcak köyü mevkiinde başlayıp Yeşilköy mevkiine kadar yaklaşan orman yangınına müdahaleler sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle yangının enerjisini düşürdü.

Yaklaşık 20 saat önce başlaya yangının çevresi sarılırken hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
